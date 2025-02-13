Mersin'de Sosyal Konut Projesi Başlıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarının önünü açacak Sosyal Konut Projesi'ne başlayacaklarını duyurdu. Proje kapsamında ilk olarak Tarsus, Toroslar ve Silifke ilçelerinde konut yapımına başlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçim öncesi vaatleri arasında bulunan Sosyal Konut Projesi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından orta ve alt gelir grubundaki yurttaşların da ev sahibi olabilmesinin hedeflendiği proje kapsamında ilk etapta Tarsus, Toroslar ve Silifke ilçelerinde konut yapımına başlanacak. Tarsus'ta 352, Toroslar'da 232 ve Silifke'de 150 konut yapacak Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Konut Projesi ile eş zamanlı olarak Akdeniz ilçesinde yürütülen Ada Bazlı Yerinde Dönüşüm Projesi ile de toplamda bin konut inşa edilerek, orta ve alt grup gelir grubuna mensup vatandaşların hem konut edinmelerinin yolunu açmayı hem de onların depremlere karşı dirençli yapılarda yaşamalarını sağlamayı hedefliyor.

6 Şubat Depremleri'nin ardından kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, kentin jeolojik tehlike ve risklerinin belirlendiği bilimsel teknik bir rapor hazırlandı. Mersin'i etkileme ihtimali olan jeolojik fay hatlarının ve zemin özelliklerinin belirlendiği rapor sonucunda olası depremlerin kenti nasıl etkileyeceğine ilişkin çalışmalar yürüten ekipler, bu faaliyetler neticesinde de Mersin Deprem Sakınım Stratejik Eylem Planı'nı hazırladı.

Plan çerçevesinde Erdemli, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus'un zemin özelliklerini inceleyerek sıvılaşma riski bulunan alanlar tespit edilirken, yine aynı ilçelerin yapı stoğuyla ilgili de yapıldıkları yılları ve tabi oldukları yönetmelikleri baz alarak bir makro bölgelendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu makro belgelendirme çalışması kapsamında söz konusu 6 ilçede 5 ile 20 dönüm arasında değişen toplam 64 tane makro dönüşüm alanı belirleyen Büyükşehir ekipleri, bu alanlarda ada bazlı yerinde dönüşüm çalışmalarını (Akdeniz ilçesi) hızla sürdürüyor.