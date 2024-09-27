Mersin'de Temizlik Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Temizlik Seferberliği

Mersin\'de Temizlik Seferberliği

Akdeniz Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinliğiyle Şevket Sümer Mahallesi'nde temizlik yaptı.

27.09.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyeleri '20 Eylül Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri kapsamında, Şevket Sümer Mahallesi'nin sokaklarında gerçekleşen temizlik kampanyasına katıldı.

Akdeniz Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir ilçe için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye personeli, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra yüzlerce vatandaşın da katılımıyla Şevket Sümer Mahallesi'nde temizlik kampanyası gerçekleştirdi. Daha temiz bir Akdeniz için Let's Do It Türkiye işbirliği ile Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Şevket Sümer Mahallesi Barış Parkı'nda başlayan kampanyaya, Başkan Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyeleri de katıldı. Etkinlik kapsamında mahallenin sokaklarına dağılan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, onlarca poşet dolusu çöp ve çeşitli atıkları toplayıp çöp kamyonlarına aktardı. Çalışmaya tanık olan mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getirip belediyeye ve personele teşekkür etti.

'HERKES EVİNİN ÖNÜNÜ TEMİZ TUTSA, MAHALLEMİZ TEMİZ KALIR'

Etkinlikte konuşan Başkan Hoşyar Sarıyıldız, Dünya Temizlik Günü kapsamında, Şevket Sümer Mahallesi Barış Parkı'nda kampanya başlattıklarını belirtti. Sarıyıldız, "Belediyemizin emekçisi arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve müdürlerimizle birlikte sokaklarımızın daha temiz, çocuklarımızın daha rahat bir ortamda yaşamaları ve Akdeniz'in daha temiz ve sağlıklı olabilmesi için çalışıyoruz. Bundan sonra kentin tüm mahallelerinde halkımızla birlikte temizlik kampanyalarımız olacak. Gelin, hep birlikte kentimizi daha temiz, daha yaşanabilir bir yer haline dönüştürelim. Herkes evinin önünü temiz tutsa, mahalle temiz kalır şiarıyla kentin her sokağını temiz bırakalım, temiz görelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hoşyar Sarıyıldız, Sümer Mahallesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Akdeniz, Mersin, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Temizlik Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:51:08. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Temizlik Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement