Mersin\'de TIR\'da 22 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN'de polis ekiplerinin arama yaptığı bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü Ş.P., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen TIR'ı, Mersin'e gelene kadar takibe aldı. Şehir girişinde durdurulan TIR'da narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aracın dorsesine gizlenmiş 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Ş.P. gözaltına alındı. Ş.P., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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