Mersin'de Trafik Denetiminde 1382 Araç Men Edildi
1 haftada 113 bin 186 araç denetlendi, 1382'si trafikten men edildi, 752 şüpheli yakalandı.
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi.
Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 3-9 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 113 bin 186 araç incelendi.
Eksiklik tespit edilen 1382 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheliyi yakaladı.
Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Denetiminde 1382 Araç Men Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?