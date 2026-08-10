Mersin'de Trafik Denetiminde 1382 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Trafik Denetiminde 1382 Araç Men Edildi

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1 haftada 113 bin 186 araç denetlendi, 1382'si trafikten men edildi, 752 şüpheli yakalandı.

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 3-9 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 113 bin 186 araç incelendi.

Eksiklik tespit edilen 1382 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheliyi yakaladı.

Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Trafik Denetiminde 1382 Araç Men Edildi - Son Dakika

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