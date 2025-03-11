Mersin'in Bozyazı ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi'nde D.A'nın kullandığı hafif ticari araç, F.G. idaresindeki ciple çarpıştıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan hafif ticari araç sürücünü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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