Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncel

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 3 kilo 28 gram esrar, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu, 83 kök Hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.