Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 490 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, tabanca, uyuşturucu madde kullanma aparatı, çelik kasa ve 17 bin 170 lira ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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