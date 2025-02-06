Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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MERSİN'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçesinde 7 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen Ş.Y., A.H.P., İ.C.T., G.N.Ç., A.Y., A.Y. ve E.S.'yi takibe alan jandarma, düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 210 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 tabanca ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.