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Mersin'in yaylalarında yağmur bereketi

MERSİN - Mersin Erdemli'de bin 500 rakımdaki bazı yayla ve mahalleler de yağmur etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in yüksek rakımlı bazı bölgelerinde öğleden sonra etkili oldu. Erdemli ilçesinde Hacıalan yaylasında da yağmur biranda bastırdı. Yaklaşık bir saat etkili olan yağışla birlikte hava serinledi. Yağış sırasında vatandaşlar kapalı mekanlara sığınırken, etkinlik için bölgeye getirilen bir midilli atı da ıslanmasın diye çay ocağının kapalı kısmına alındı. Kentin yüksek rakımlı bazı bölgelerinde de yağışların ara ara etkili olduğu bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme de ise" Adana, Mersin, Osmaniye il geneli ile Hatay ve kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı mevzii sağanak, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın da genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, yağış anında değişik yönlerden kuvvetli esecek" denildi.

Bin 500 rakılı Hacıalan Yaylası'nda olduklarını belirten vatandaşlardan Seyfettin Aksay, uzun süren yağmura haset kaldıklarını ancak bugün öğleden sonra gelen yağışlı mutlu olduklarını kaydetti.