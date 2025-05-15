Mersin Mut'ta Köprü ve Yol Çöktü

Mersin Mut'ta köprü ve yol kısmen çöktü, çevre esnafı mağdur oldu

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde şehir merkezinden geçen ana güzergahtaki köprünün ve yolun bir bölümü inşaat temeli açılırken çöktü, çevredeki esnaflar mağdur oldu.

Olay, Mut ilçesini Karaman'a bağlayan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede yıkımı gerçekleştirilen bir binanın yerinde yeniden temel açma sırasında yolda ve köprüde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından olay yerine Karayolları ekipleri sevk edilerek yol ulaşıma kapatıldı. Trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ayrıca köprü çevresine uyarı levhaları ve trafik işaretleri yerleştirildi.

Çevre esnafları temel çalışması sırasında köprünün çöktüğünü belirterek, hem sürücülerin mağdur olduğunu hem de kendileri gibi iş yeri sahibi olanların zor durumda kaldığını belirterek, biran önce yapılmasını istedi.

Çöken köprüde onarım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.