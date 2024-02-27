Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek Mersin Turizm Fuarı tanıtıldı - Son Dakika
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Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek Mersin Turizm Fuarı tanıtıldı

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek Mersin Turizm Fuarı tanıtıldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Mersin Turizm Fuarı, Mut ilçesinde tanıtıldı. Kaymakam İhsan Ayrancı, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekerek, fuarın kente büyük katkı sağlayacağını belirtti. MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy ise Mersin'in turizm planlaması yapması gerektiğini vurguladı. Fuar, 17-19 Nisan tarihleri arasında MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ve Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

27.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesince 17-19 Nisan'da düzenlenecek "Mersin Turizm Fuarı", Mut ilçesinde tanıtıldı.

Kaymakam İhsan Ayrancı, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, bölgenin turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da fuarın kente büyük katkısı olacağını belirterek, "Mersin potansiyeli yüksek olan bir ilimiz ama hak ettiği yerde değil. İlimizde bir turizm planlaması şart." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuarla ilgili önerilerini paylaştı.

Fuar, 17-19 Nisan'da MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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