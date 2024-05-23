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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gençlik kampındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, "Akdeniz Gençliği Deniz Kampında Projesi" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı'nda bulunan öğrencileri ziyaret etti.

Kampta kültür, sanat, müzik ve spor alanlarında faaliyetlere katılan öğrencilerle sohbet eden Pehlivan, katılımcılara kitap hediye etti.

Vali Pehlivan, AA muhabirine, proje kapsamında Akdeniz ilçesindeki okullarda eğitim gören 600 öğrenciyi kampta ağırladıklarını söyledi.

Kampa destek veren kurumlara teşekkür eden Pehlivan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde öğrencilerimiz 3 günlük bir kamp yapıyor. İlk defa buraya gelen hatta ilk defa denizle temas eden öğrencilerimizin mutluluğu görülmeye mahsus. Onların gözlerindeki o mutluluğu, yüzlerindeki tebessümü görünce hepimiz çok mutlu olduk." diye konuştu.

Vali Pehlivan'a ziyaretinde Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir eşlik etti.