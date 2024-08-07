Mersin ve Adana Valileri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki Hazırlıkları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin ve Adana Valileri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki Hazırlıkları İnceledi

Mersin ve Adana Valileri, Çukurova Uluslararası Havalimanı\'ndaki Hazırlıkları İnceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi. Valiler, havalimanında faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüşerek incelemelerde bulundu.

07.08.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi.

Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ile Köşger, beraberlerindeki heyetle Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.

Burada açılışa yönelik hazırlıkları inceleyen Pehlivan ile Köşger, havalimanında faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüştü.

Pehlivan ve Köşger, daha sonra havalimanı içerisinde ve çevresinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Selim Köşger, Ali Hamza Pehlivan, Çukurova, Mersin, Adana, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin ve Adana Valileri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki Hazırlıkları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin ve Adana Valileri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki Hazırlıkları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement