Mersin ve Hatay\'ın ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için dua edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Durmuş, şehit mezarlarına ziyarette bulundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette, dua edildi.

Gülnar ilçesinde de Merkez Ulu Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu.

Programa, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain de katıldı.

Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ile askeri ve mülki erkan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulallah Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu.

Öğle namazı öncesi düzenlenen programda, Vali Mustafa Masatlı da yer aldı.