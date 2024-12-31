Mersin Yılbaşı Pazarı'nda Coşkulu Kutlama

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Yılbaşı Pazarı'nı gezdi. Başkan Seçer ve Meral Seçer, yurttaşların yeni yılını kutlayarak, stant açan esnafa 'hayırlı işler' diledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kurulan Yılbaşı Pazarı'nı gezdi. Geziye, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış da eşlik etti.

Yılbaşı Pazarı'nda vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Seçer ve Meral Seçer, vatandaşların yeni yılını kutladı. Seçer, Yılbaşı Pazarı ziyaretçileri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

2025 heyecanı Yılbaşı Pazarı'nda hayat buldu

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Yılbaşı Pazarı'nda, yeni yıl temalı hediyelik eşyaların satıldığı stantların yanı sıra yiyecek ve içecek stantları da bulunuyor. Alana kurulan çam ağacı ile atlıkarınca da hem vatandaşlardan hem de çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Yılbaşı Pazarı'nda kurulan sahnede bugüne kadar danslar, interaktif oyunlar ve mini konserler verildi. Yılbaşı Pazarı'nda her gün farklı bir yerel sanatçı ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı.