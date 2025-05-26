Merz: AB, ABD'ye Misilleme Yapabilir - Son Dakika
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Merz: AB, ABD'ye Misilleme Yapabilir

26.05.2025 18:55
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Almanya Başbakanı Merz, ABD ile gümrük sorunlarına karşı Avrupa'nın birlik ve özgüven göstermesi gerektiğini savundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığına karşı Avrupalıları birlik olmaya ve özgüven göstermeye çağırarak, Donald Trump yönetimiyle ticaret anlaşmazlığının tırmanması halinde Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'li teknoloji şirketlerine misilleme yapabileceğini belirtti.

Friedrich Merz, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumunun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine atıfta bulunarak, "Biz yalvaran değiliz. Kendimizi olduğumuzdan daha küçük göstermeyelim." dedi.

Avrupa'nın 500 milyon tüketicisiyle birçok ABD şirketi için ABD'den sonra en büyük ikinci pazar olduğuna dikkati çeken Merz, AB'nin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini söyledi.

Merz, "Şu anda Amerikan teknoloji şirketlerine vergi açısından da büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Bu böyle kalmak zorunda değil, değiştirilebilir." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaklaşımını, ABD ile gümrük vergisi anlaşmazlığında tamamen desteklediğini belirten Merz, Almanya'nın yan anlaşmalara girmeyeceği ancak ticaret konularını AB'nin ele almasına izin vereceği yönündeki duruşunu yineledi.

Merz, "Dikkatsizce ve telaşla tepki vermemeliyiz. Bizim görüşümüze göre gümrük tarifeleri bize zarar verir. Ancak başka bir şey yapamazsak bu aracı (ABD'li teknoloji şirketlerine misilleme) kullanmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarını "raf ömürlerinin uzun olmayacağını bilse de" çok ciddiye aldığını aktaran Merz, ek gümrük vergilerinin kimsenin yararına olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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