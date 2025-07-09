Merz, ABD-AB Gümrük Anlaşması İçin İyimser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merz, ABD-AB Gümrük Anlaşması İçin İyimser

09.07.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, ABD ile AB arasındaki gümrük sorununda uzlaşma umudunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar bir uzlaşma sağlanacağına dair "ihtiyatlı iyimserlik içinde" olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, Federal Meclis'teki bütçe oturumunda konuştu.

Merz, "En geç ay sonuna kadar ABD ile bu konuda bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Bu, özellikle ihracat odaklı ekonomimizin çıkarlarına uygundur." dedi

Almanya'da savunma harcamalarının önemli ölçüde artırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin önemini hatırlatan Merz, Almanya'nın AB ve NATO'da liderlik sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Merz, "Savunma harcamalarının yapılmaması halinde NATO, muhtemelen üyeliğin 70. yılında dağılmış olurdu." dedi.

Ukrayna meselesine değinen Merz, Almanya'daki Sol ve "Rusya dostu" sağcıların bu konudaki direnişine rağmen Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Merz, düzensiz göçü sürdürülebilir bir şekilde azaltmak için ilk adımları attıklarını belirterek, "Sığınma başvurusu sayıları 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azaldı." diye konuştu.

AfD Eş Genel Başkanı Merz'i yalancılıkla itham etti

Oturumda söz alan AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Başbakan Merz'i eleştirerek, "Yalan söyleyen Şansölye" diye tanımladı.

Weidel, "Acı bir hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlar için, seçim vaatlerini tutmayan yalan söyleyen başbakan, Bay Merz sizsiniz." şeklinde konuştu.

Merz'i, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından yönlendirilen bir "kağıt başbakan" olarak nitelendiren Weidel, "Onun başbakanlığı Alman tarihinin en büyük seçim sahtekarlığı olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Savunma, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz, ABD-AB Gümrük Anlaşması İçin İyimser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare 78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
Türkiye ile çok anılmıştı Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
18:41
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak
Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
18:36
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası
Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
18:34
İstanbul’un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
18:14
Şehit Ege Akar’ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
17:55
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz’da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz'da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
17:38
Elazığ’da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Elazığ'da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 13:10:26. #7.13#
SON DAKİKA: Merz, ABD-AB Gümrük Anlaşması İçin İyimser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.