Merzifon'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı
Merzifon'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı

21.08.2025 16:11
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 9 bin dekar alanda silajlık mısır hasat etkinliği düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 9 bin dekar alanda yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen "Sözleşmeli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Yolüstü köyünde hasat etkinliği düzenledi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, ilçenin tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Karaaslan, "Uzun zamandır tarımda hem planlı üretim hem de sözleşmeli tarımı konuşuyoruz. Üreticimizin Damızlık Birliği ile anlaşma yaparak ektiği mısırların hasadı yapılıyor. Hasat hayırlı olsun. Çiftçilere bol bereketli mahsul diliyorum." dedi.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlusu Emrah Yıldırım da, sözleşmeli tarımla hem üreteni hem de tüketeni doğru noktada buluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sözleşmeli tarımda arpa, buğday, mısır, fasulye, domates, nohut, mercimek ekimini alım garantili olarak yaptırıyoruz. Üreticimize ekipman desteği veriyor, hasadın doğru zamanda yapılmasını sağlıyoruz. Doğru zamanda yapılmayan hasadın kalitesi düşüyor. Düşük kalitedeki hayvan yiyeceği hiçbir işimize yaramıyor. Doğru zamanda, doğru ekipmanla hasat etmeye çalışıyoruz. 2025 yılı hasat sezonu güzel geçiyor. Üreticimizin her zaman yanındayız."

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan ise, hasat etkinliğini heyecan ve gururla yaptıklarını, ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Karaaslan, mısır tarlasında traktör ile hasat yaptı.

Etkinlik, hasadı yapılan silajlık mısırın Silaj Paketleme Tesisinde paketlenmesinin ardından sona erdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci, kurum amirleri, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

