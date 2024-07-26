MESKİ 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı düzenlendi

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(MERSİN)- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı düzenledi. 2 oturum süren çalıştayda, 'Temiz ve Kaliteli İçme Suyu Temini', 'Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Yönetimi', 'Arıtma ve Çevresel Etkileri', 'Abone Hizmetleri Yönetimi', 'İklim Değişikliği ve Afetlerin Su Yönetimine Etkisi', 'Teknolojik Yatırımlar', 'Kurumsal Kapasitenin Artırılması-İnsan Kaynakları ve Varlık Yönetimi' ile 'Geleceğe Dair Projeksiyon ve Talep Tahmini' konu başlıkları tartışıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü, 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleşen 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı'nda MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinden temsilciler, ilçe belediyeler, akademisyenler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektör temsilcileri, özel ve resmi kurum yöneticileri, STK ve oda temsilcileri ile bir araya geldi.

2 oturum süren 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı'nda 'Temiz ve Kaliteli İçme Suyu Temini', 'Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Yönetimi', 'Arıtma ve Çevresel Etkileri', 'Abone Hizmetleri Yönetimi', 'İklim Değişikliği ve Afetlerin Su Yönetimine Etkisi', 'Teknolojik Yatırımlar', 'Kurumsal Kapasitenin Artırılması-İnsan Kaynakları ve Varlık Yönetimi' ile 'Geleceğe Dair Projeksiyon ve Talep Tahmini' konu başlıkları altında tartışıldı. Çalıştay, masa moderatörleri tarafından yapılan değerlendirme konuşmaları ile sona erdi.

MESKİ'nin yatırımlarının bilgisi verildi

Açılış konuşmasında stratejik planın önemine vurgu yapan MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, geçmiş 5 yıllık stratejik plan döneminde gerçekleştirdikleri önemli yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"İleri Teknoloji İzleme ve Kontrol Merkezimiz SCADA'da; "360° Su Yönetimi" anlayışı ile il nüfusunun %83'ünün, toplam abone sayısının ise yüzde 70'inin içme suyu ihtiyacının temin edildiği depoları SCADA'dan 7/24 izliyor ve yönetiyoruz. Geçtiğimiz aylarda devreye aldığımız Enerji, Sayaç ve Su Güvenliği SCADA'ları ile 430 tesisin enerji takibini, 66 bin abonenin uzaktan su tüketimlerini ve 150 lokasyondan alınan güvenlik verileri ile toplamda 1156 tesisi SCADA'dan izliyoruz. 2020 yılında kurduğumuz ALO TEKSİN Çağrı Merkezi ile kayıp, kaçak ve arızalara çok daha hızlı müdahale ediyor, haftada 14 bin çağrıyla merkezimize gelen taleplerin kategorisine göre ısı haritalarından yola çıkarak çözümcül projeler üretiyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile tüm altyapıları bütüncül veri tabanımıza işliyoruz. Bakanlıkça yetkilendirilmiş, Mükemmel Sertifikalı ve 144 parametreden akredite edilmiş laboratuvarımız sayesinde suyumuza gereken özeni gösteriyor, her yıl 45 bin öğrencimize ulaşma imkanı bulduğumuz okullarda, suyun önemini 'Su Tasarrufu Eğitimleri' başlığıyla anlatıyoruz. Barkod Sistemli Merkezi Stok Takibi ile bir ürünün satın alınmasından hurdaya ayrılmasına kadar olan süreci takip ederek, insan kaynağından tasarruf ediyoruz. Evraksız Biyometrik İmza veya e-Devlet üzerinden online abonelik işlemleri ile akıllı veznelerimiz ve dijital arşivimiz sayesinde çalışan ve abone memnuniyetini artırıyoruz. Biyogazdan elde ettiğimiz enerji ve 2020-2024 yılları arasında kurduğumuz GES vasıtası ile elde edilen enerji ile toplam tüketimin yüzde 8.3'ünü karşılıyoruz."

"Suyun korunmasını ve takibini ancak bilimin ışığında ileri teknolojiyi kullanarak yapabiliriz"

Genel Müdür Korkmaz, nüfus artışı, küresel ısınma, kuraklık, rezervlerin azalması ve su kaynaklarının hızla kirlenmesinin beraberinde getirdiği su talebindeki artış ile suyun doğru yönetimi ve korunmasının önem kazandığını vurgulayarak, MESKİ'nin büyük çaba verdiğinin altını çizdi. Korkmaz, "Ölçemediğiniz şeyi yönetemez ve geliştiremezsiniz. Ölçüm ve analiz yapmıyorsanız, hangi değişikliklerin en büyük etkiyi yarattığını bilme şansınız yok. Yaşam kaynağımız olan suyun korunmasını ve takibini ancak bilimin ışığında ileri teknolojiyi kullanarak yapabiliriz. Bu konuda MESKİ Genel Müdürlüğü olarak doğru yolda olduğumuzu ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken bu imkanların oluşması için her daim yanımızda olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ve emek veren MESKİ ailesine şükranlarımı sunuyorum. Çalıştayımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Birlikte düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirmeyi hedefliyoruz"

MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Deniz Çingisiz ise şöyle konuştu:

"Yeni dönem stratejik plan çalışmalarımıza Mayıs ayında sürecimize yön veren genelgemizin çıkarılmasıyla başlanmıştır. Arkasından strateji geliştirme kurulumuz ve hazırlık ekibimizin görevlendirilmeleri ile stratejik plan çalışmalarımıza hız verilmiştir. Kurumumuz tüm paydaşları önemseyen, katılımcı yönetim anlayışına sahip bir idaredir. Bu anlayışla en verimli paydaş analizi olarak çalıştay düzenlemesi, strateji genel kurulundan daha dirsek temasıyla çalışmanın, birbirimize bilgi alışverişinin bu şekilde yüz yüze çalıştay ortamında yapılmasının kararı, Kurumumuz tarafından verilmiştir. İdaremizin etkileşim içerisinde olduğu tarafların stratejik plan ile ilgili görüşlerinin alınması, aynı zamanda idaremizin ihtiyaç ve beklentilerinin de şekillendirileceği çalıştay ortamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çalıştayımızda faaliyetlerimiz gruplandırılarak, 9 başlık altında masalarımız oluşturulmuştur. Mesleklerinde uzman arkadaşlarımız konularında paydaşlarıyla direkt temasa geçerek, sizleri davet etmede bizlere son derece destek olmuşlardır. Ayrıca, kurumlar arası iletişimin artırılarak, kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacına yönelik birlikte düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirmeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Yeni fikirleriyle, kurumumuza sağlayacağı katkılara ortam yaratacağı inancı ile düzenlediğimiz bu çalıştayımızda emeği geçen başta Genel Müdürümüz Sayın İrfan Korkmaz olmak üzere, MESKİ'nin tüm yönetici ve idareci arkadaşlarıma, strateji geliştirme, kurulum ve hazırlık ekibim ile tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, çalıştayımızın başarılı ve sonuç odaklı olmasını temenni ederek, değerli katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."