MESKİ, Jeneratör Sayısını 3 Yılda 313\'e Çıkardı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, mevcutta bulunan 170 adet jeneratör sayısını 3 yılda 313'e çıkardı.

Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar 15 bin 800 kilometrekarelik büyük bir alana hizmet veren MESKİ? içme suyu tesisleri, idari binalar, arıtma tesisleri ve atık su tesislerinde şebeke enerjisinin olmadığı durumlarda, tesislerin hizmete ara vermemesi için jeneratörleri devreye alıyor. Kesintisiz su temini, atık su bertarafı ve daha verimli abonelik hizmetleri sağlamak için alınan jeneratörler, olası enerji kesintilerinin hizmetleri aksatmaması adına önemli bir rol oynuyor. İçme suyu tesislerinde devrede olan jeneratörler sayesinde, olası bir elektrik kesintisinde tesis aktif olarak çalışırken, vatandaşlara kesintisiz içme suyu teminine devam ediliyor.

MESKİ'NİN SATIN ALDIĞI JENERATÖRLER İLE TESİSLERDE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANMIYOR

MESKİ, mevcutta bulunan 170 adet jeneratör sayısına ilave olarak? 2021 yılında 59, 2022 yılında 33, 2023 yılında ise 51 adet olmak üzere toplamda 143 adet jeneratör temin ederek, sorumluluk sahası içerisinde bulunan önemli tesislere montajını tamamladı. İlave jeneratörleri devreye alan MESKİ, böylece toplam jeneratör sayısını 313'e çıkarmış oldu. Bünyesinde bulunan jeneratörlerin düzenli periyotlarla tüm bakımlarını yaptıran MESKİ, jeneratör arızalarına da en kısa süre içerisinde müdahale ediyor. Enerji SCADA'sı sayesinde gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçen MESKİ, vatandaşlara kesintisiz hizmet anlayışı ilkesiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KIZILYAKA: "JENERATÖRLERİN AYLIK VE YILLIK BAKIMLARINI PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPMAKTAYIZ"

MESKİ Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji Sistemleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Sinan Kızılyaka, "Mevcutta bulunan 170 adet jeneratörümüze ilave olarak 143 adet jeneratör ekledik ve montajlarını tamamladık. Jeneratör sayımız toplamda 313 adet oldu. Bu jeneratörlerin tüm aylık ve yıllık bakımlarını planlı bir şekilde yapmaktayız. Olası arızalara karşı anında müdahale ile kesintisiz hizmetin devamını sağlamaktayız" dedi.