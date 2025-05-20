Mete Apartmanı Davası: 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Mete Apartmanı Davası: 22 Yıl Hapis İstemi

Savcı, sanıkların 12 kişinin ölümüne yol açtığını belirtip, 22 yıl hapis cezası talep etti.

20.05.2025 15:20
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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı davasında savcı, beton ve çelik malzemelerin standartların altında olduğunu ve 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uyulmadığını belirtti. Müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan Mete Apartmanı'nda 12 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında dava açtı. Soruşturma kapsamında Tuğran, 16 Şubat 2023'te, Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklandı. Sanıklar, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edildi.

Dava dosyasına 17 Mart'ta eklenen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda, bina inşasında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtildi. Dava, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. 10'uncu duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın avukatları, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak, "Depremin şiddeti, yıkıcı etkisi ve ivmesi yönünden de rapor alınmasını talep ederiz" dedi.

"Sanıklar 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçunu işlemişlerdir"

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını sunacağını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, beton ve çelik numunelerinin, binanın yapımında kullanılması gereken standartların altında olduğunu belirtti. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uyulmadığını, sanık müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın kusurlu imalattan sorumlu olduklarını vurguladı. Depremde yıkılan binanın göçmesi sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen mütalaada, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçunu işledikleri ifade edilerek cezalandırılmaları talep edildi. Mete ve Tuğran'ın 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Müşteki avukatlarından "olası kast" vurgusu...

Mete Apartmanı davasında müşteki avukatları, savcının mütalaasına katılmadıklarını açıkladı. Avukatlar, sanıkların "olası kastla hareket" ettiğini, kusurun heyet raporlarıyla sabit olduğunu ileri sürerek, sanıkların tutuklu yargılanmalarını ve cezalarında indirim yapılmamasını talep etti.

"Binayı dönemin şartlarına uygun yaptık"

Tutuksuz sanık müteahhit Muzaffer Mete, savunmasında mütalaayı reddederek, beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanık inşaat mühendisi Atilla Tuğran ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin raporu yetersizdir. Binayı dönemin şartlarına uygun yaptık, beraatimi talep ederim" dedi.

18 Eylül'e ertelendi

Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Deprem, İnşaat, Güncel, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mete Apartmanı Davası: 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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