Mevlana İdris Zengin Anıldı

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının üçüncü yılında sevenleri ve dostları tarafından yad edildi.

Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programında, Zengin'in kabrini ziyaret eden sevenleri Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Yazar Salih Zengin, programda yaptığı konuşmada, Mevlana İdris Zengin'in toprak yanlış yapmaz şiirinden "zaman hızlı geçer yalnızca" dizelerini dile getirerek, "Üç yıl hakikaten göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Yokluğunu sanki ilk günkü gibi hala hissediyoruz. Burada adamım dedikleri var, bir çay içmiş, uzaklara bakmış, denizi izlemiş, birlikte susmuş arkadaşları, dostları var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet verdiniz. Onu unutmadınız." ifadelerini kullandı.

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana İdris Zengin'in son dönemlerine dair anılarını aktardı.

Şentop şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığımızda çok kısa bir süre geçmiş gibi ama üç yıl olmuş. Geleceğe baktığımızda sanki tarihler çok uzak. 'Acaba oralara erişebilecek miyiz o günlere, o tarihlere?' diye düşünürken geçmişe baktığımızda dakikaların, günlerin ne kadar da hızlı geçtiğini fark ediyoruz. Hepimizin gideceği yer orası. Allah hayatın da ölümün de aslında mahluk olduğunu ifade ediyor. Hayatı ve ölümü de yaratıyor. Dolayısıyla bir gün ölüm de ölecek. Bize Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu, çizmiş olduğu yol üzerinde hayat devam edecek. Cenab-ı Hakk orada bizleri cennetinde buluştursun."

"Onu unutmamız mümkün değil"

Prof. Dr. Kemal Sayar ise Mevlana İdris Zengin'in güzel yaşadığını aktararak, "Hepimize o güzelliklerden damağımıza bir bal çaldı. O yüzden onu unutamıyoruz. Onu unutmamız mümkün değil. Meksika köylerinde şöyle bir söz söylenirmiş. İnsan ancak unutulduğunda ölür, sevdiklerimiz kalbimizde yaşamaya devam eder." sözlerini paylaştı.

Mevlana İdris Zengin'in dostlarıyla arasının iyi olduğunu belirten Sayar, "Hepimizde ayrı ayrı hatıraları olan çok sevgili bir kardeşimiz. Öyle hatıralar ki daha onun vefatından sonra yazdığım bir yazıda şöyle demiştim. Herkes kendini Mevlana'nın en iyi arkadaşı olduğunu zanneder. Yani her birimize o hissi vermiştir. En yakın benim, en mahrem konuları ben konuştum. Benim en mahrem sırlarımı o bilir. O yakınlık hissini, o güzel dostluk hissini hepimize vermiştir." şeklinde konuştu.

Eyüpsultan'da düzenlenen anma programının ardından katılımcılara Dersaadet Vakfı'nda yemek ikramı yapıldı.