Mevlana Türbe Önü Projesi Başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi'nin hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi'nin hayata geçirildiğini, bu kapsamda Mevlana Kent Meydanı'nda yer alan Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı'nın tarihi dokusunun korunarak yenilendiğini kaydetti.

Murat Kurum, "Mevlana Meydanı'nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenileyerek kentin tarihi dokusunu koruduk." ifadelerini kullandı.