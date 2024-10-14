Mezitli'den Kız Çocuklarına Burs Desteği İçin Zeytin Hasadı

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(MERSİN)- Mezitli'nin Eskimezitli ve Merkez Mahalleleri'nde hasat edilen zeytinler, zeytinyağına dönüştürülerek elde edilen gelirle kız çocuklarına burs desteği sağlanacak. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, zeytin hasadı sırasında yaptığı açıklamada, "Bu yıl elde ettiğimiz zeytinleri, çocuklarımızın eğitimi için burs fonuna dönüştürüyoruz. Kız çocuklarımıza verdiğimiz destek, geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Mezitli'de hasat edilen zeytinler, zeytinyağına dönüştürülerek elde edilen gelirle kız çocuklarına burs desteği sağlanacak. Zeytinler, ilçedeki zeytinyağı üretim tesislerine gönderilecek ve buradan elde edilecek gelir, kız çocuklarının eğitimine destek olmak için burs fonuna aktarılacak. Yaklaşık 200 zeytin ağacı, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve saha ekiplerinin katılımı ile hasat edildi. Bu projeyle tarıma katkıda bulunmak ve kız çocuklarına destek olmak amaçlanıyor

"Gelecekte daha fazla çocuğa ulaşmayı ve eğitim fırsatlarını artırmayı hedefliyoruz"

Kız çocuklarının eğitimine destek olmak için burs verileceğiniı belirten Tuncer, "Bu yıl elde ettiğimiz zeytinleri, çocuklarımızın eğitimi için burs fonuna dönüştürüyoruz. Kız çocuklarımıza verdiğimiz destek, geleceğimizin teminatıdır. Kıymetli çocuklarımız, eğitimlerine odaklansınlar; biz her zaman yanlarında olacağız. Gelecekte daha fazla çocuğa ulaşmayı ve eğitim fırsatlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu projeyle hem tarıma katkıda bulunuyoruz hem de kız çocuklarımıza destek sağlıyoruz" diye konuştu.