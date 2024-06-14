Mezitli Su Parkı 2024 Yaz Sezonunu Açıyor

Güncel

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunan Mezitli Su Parkı'nın 2024 yaz sezonunu açıyor. Yenilenmiş haliyle 18 Haziran Salı günü hizmete girecek park, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Baştan aşağı yenilenen Mezitli Su Parkı, 18 Haziran Salı günü hizmete açılıyor. Her pazartesi genel temizliği yapılarak havuzun suyu boşaltılacak su parkına giriş ücreti günlük 300 TL iken Mezitli Kart sahiplerine 240 TL, 0-6 yaş çocuklara ise ücretsiz olacak.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyelerin yaşamın her alanında vatandaşların memnun olacağı ve ihtiyaçları olan hizmetleri üretmesi gerektiğini belirterek, "Yaz sıcaklarının en yoğun ve bunaltıcı şekilde hissedildiği bir bölgede yaşarken, yönetim olarak elimizden geldiğince Mezitli halkını, gençlerimizi ve çocuklarımızı temiz, hijyenik bir ortamda serinletebilmek, eğlendirebilmek ve yaz tatillerini keyifli bir hale getirebilmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.