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Mhp, 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı - Son Dakika
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Mhp, 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

MHP, 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mhp, 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
25.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:33
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MHP, 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, bugün partisinin yeni belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu. Durmaz, MHP'nin 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 adayını açıkladı. Durmaz'ın açıklaması şöyle:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MHP'nin 52 seçim çevresinde açıkladığı yeni adaylar şöyle:

Büyükşehir

İlçe

Belediye Başkan Adayı

1

İzmir

Tire

Arif Demirkan

İl

İlçe

Belde

Belediye Başkan Adayı

2

Çanakkale

Eceabat

Hakan Elik

3

Nevşehir

Hacıbektaş

Hulisi Kurt

4

Çorum

Merkez

Düvenci

İsmail Türk

5

Çorum

Ortaköy

Aşdavul

Ertuğrul Çalışkan

6

Gümüşhane

Merkez

Arzularkabaköy

Çetin Rıza Tanış

7

Gümüşhane

Kelkit

Söğütlü

İsa Koç

8

Nevşehir

Acıgöl

Karapınar

Cafer Soylu

9

Nevşehir

Acıgöl

Tatlarin

Ercan Selvi

10

Nevşehir

Avanos

Çalış

Mustafa Demir

11

Nevşehir

Avanos

Kalaba

Mustafa Köroğlu

12

Nevşehir

Avanos

Özkonak

Mahmut Türkkan

13

Nevşehir

Derinkuyu

Yazıhüyük

Burhanettin Karaketir

14

Nevşehir

Ürgüp

Ortahisar

Ali İhsan Özenli

15

Nevşehir

Merkez

Çat

Zübeyir Kalay

16

Nevşehir

Merkez

Göre

İsmail Güzel

17

Nevşehir

Merkez

Göreme

Ömer Eren

18

Nevşehir

Merkez

Kavak

Feridun Bağcı

19

Nevşehir

Merkez

Kaymaklı

Harun Çekiç

20

Nevşehir

Merkez

Nar

Melike Uçar

21

Nevşehir

Merkez

Sulusaray

Fatih Kalkan

22

Nevşehir

Merkez

Uçhisar

Abdullah Çamcı

23

Tokat

Almus

Akarçay Görümlü

Atilla Çoban

24

Tokat

Almus

Ataköy

Kürşat Alperen

25

Tokat

Almus

Çevreli

Sadi Ertan Soysal

26

Tokat

Almus

Gölgeli

Koray Erman

27

Tokat

Almus

Kınık

Enes Talay

28

Tokat

Başçiftlik

Hatipli

Cansoy Eraslan

29

Tokat

Erbaa

Gökal

Osman Akbulut

30

Tokat

Erbaa

Karayaka

Aykut Sefa Başar

31

Tokat

Erbaa

Tanoba

Vural Özdemir

32

Tokat

Merkez

Çamlıbel

Murat Alper

33

Tokat

Merkez

Çat

Ramazan Altun

34

Tokat

Merkez

Emirseyit

Hüseyin Sağdıç

35

Tokat

Merkez

Güryıldız

Mustafa Özer

36

Tokat

Niksar

Gökçeli

Ferhat Özgül

37

Tokat

Niksar

Gürçeşme

Alperen Mustafa Özata

38

Tokat

Niksar

Serenli

Nurettin Keleş

39

Tokat

Niksar

Yazıcık

Mehmet Alkın

40

Tokat

Niksar

Yolkonak

Süleyman Özgür

41

Tokat

Pazar

Üzümören

Bekir Öncü

42

Tokat

Reşadiye

Baydarlı

Ersoy Demir

43

Tokat

Reşadiye

Bereketli

Necaattin Şahin

44

Tokat

Reşadiye

Bozçalı

Osman Bayhan

45

Tokat

Reşadiye

Cimitekke

Salih Koç

46

Tokat

Reşadiye

Demircili

İsmet Şahin

47

Tokat

Reşadiye

Hasanşeyh

Gökhan Keskin

48

Tokat

Turhal

Şenyurt

Muammer Bay

49

Osmaniye

Merkez

Cevdetiye

Ömer Varışlı

50

Osmaniye

Düziçi

Atalan

Süleyman Yıldırım

51

Osmaniye

Düziçi

Böcekli

İbrahiç Çerçi

52

Osmaniye

Düziçi

Ellek

Recep Soy

53

Osmaniye

Düziçi

Yarbaşı

Ali Güzel

54

Osmaniye

Sumbas

Mehmetli

İbrahim Çalık

55

Osmaniye

Toprakkale

Türkmen

Veli Fidan

Kaynak: ANKA
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Devlet Bahçeli, Veli Fidan, Ankara, MHP, Güncel, Son Dakika

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