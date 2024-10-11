MHP'den Bahçeli'ye Yalan Haberlere Tepki - Son Dakika
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MHP'den Bahçeli'ye Yalan Haberlere Tepki

Büyükataman, sosyal medyada Bahçeli hakkında yalan haber yapanları trol merkezine benzetti.

11.10.2024 16:16
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medyadaki bazı paylaşımlara ilişkin, "Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmadığı bir açıklamayı yapmış gibi, söylemediği sözleri söylemiş gibi servis eden, yalan haber yapmayı meslek edinmiş bazı sosyal medya sayfalarının bir taşeron partinin trol merkezinden yönlendirildiği anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya sayfalarında, Devlet Bahçeli'ye ilişkin yanlış haberler ve gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını belirtti.

"Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmadığı bir açıklamayı yapmış gibi, söylemediği sözleri söylemiş gibi servis eden, yalan haber yapmayı meslek edinmiş bazı sosyal medya sayfalarının bir taşeron partinin trol merkezinden yönlendirildiği anlaşılmaktadır." ifadelerini kullanan Büyükataman, bu haberleri ve açıklamaları paylaşan sayfaların FETÖ ve PKK'lı trollerle organize ve eş zamanlı şekilde Bahçeli hakkında yalan haber yaptıklarını bildirdi.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Çok geçmeden bu paylaşımları yapan hesapların arkasında taşeron bir siyasi partinin, siyasi geleceği ümitsiz, sözde genel başkanının olduğu anlaşılmıştır. Bu hastalıklı şahsın kendi yaptırdığı yalan haberlere kısa süre sonra çıkıp gerçekmiş gibi cevap vermesi, Genel Başkan'ımızın söylemediği sözler üzerine yorum yapması siyasetin değil, tıbbın konusudur. Aziz milletimiz Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini ve takdire şayan milli duruşunu gayet iyi bilmektedir. Kendi yalanlarına kendileri inanıp cevap veren hastalıklı kafaları büyük Türk milletinin takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP'den Bahçeli'ye Yalan Haberlere Tepki - Son Dakika

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