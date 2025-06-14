MHP'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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MHP'den İsrail'e Sert Tepki

14.06.2025 12:26
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran'a dünyanın gözü önünde saldıran; ikide bir Türkiye'nin ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir" sözlerini hatırlatarak, "Lideri izleyin, dinleyin… Terörsüz Türkiye hedefi karşısında gevezelik edenler siz biraz susun" ifadelerini kullandı.

Yıldız, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"13 Haziran 2025 gecesi İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen 'Yükselen Aslan Harekatı' adı verilen hava saldırılarına yaklaşık 200'e yakın savaş uçağı katıldı. İran'ın nükleer ve askeri kapasitesi halen ateş altında. Önümüzdeki günlerde bölgedeki vekalet savaşları da hız kazanacaktır. Bölgemizdeki bu gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya çalışırken, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yapmış olduğu muhteşem tarihi konuşmayı mutlaka bir kez daha baştan sona okuyunuz.

Kurulan hüküm cümlelerini anlayamayanlar, anlamak istemeyenler büyük ve kutlu hedefi görmeyenler veya görmezden gelenlere, Türk siyasetinde devrim niteliğindeki tarihi konuşmadan bir kaç cümle hatırlatalım. TBMM'de 'Her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir', 'Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir', 'Kökünü kurutmayacağımız bir sorun yoktur'.

Bu manifestoyu bölgemizdeki siyasi-askeri gelişmelerden ayrı değerlendirebilir miyiz? Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin o açıklamasını 13 Haziran 2025 tarihli açıklamasıyla yan yana getirin…. 'Periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran'a dünyanın gözü önünde saldıran; ikide bir Türkiye'nin ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir.' Lideri izleyin, dinleyin…. Terörsüz Türkiye hedefi karşısında gevezelik edenler siz biraz susun."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Devlet Bahçeli, Feti Yıldız, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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