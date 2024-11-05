MHP\'den Ümit Özdağ\'a Sert Yanıt

Güncel

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir terör örgütü ile masaya oturmasını kabul etmemiş, etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamasına yönelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın beyanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ'ın, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmayı hedefleyen Bahçeli'nin açıklamalarını çarpıtarak, tarihi çağrısını sulandırmak için çırpındığını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Ümit Özdağ şunları aklına iyi soksun, MHP ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli en başından itibaren terörle mücadeleyi kararlılıkla desteklemiş ve savunmuştur. ve bundan sonra da aynı kararlılıkta savunacaktır. MHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir terör örgütü ile masaya oturmasını kabul etmemiş, etmeyecektir. MHP, Ümit Özdağ gibi birkaç bakanlık için Kandil'deki teröristlerin Cumhurbaşkanı adayıyla pazarlık yapmaz. Birkaç bakanlık alacağım diye sizin gibi gizli protokollere imza atarak Türk milletini kandırmaya teşebbüs etmez."

Özdağ'ın, Tunceli'de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyan eden teröristlere sahip çıkan Kılıçdaroğlu ile gizli protokoller imzalayarak Türk milletinin geleceğini kumar masasında pazarlık konusu yaptığını savunan Ataman, Özdağ'a Kılıçdaroğlu'nun ofisinde bir oda talep etmesi tavsiyesinde bulundu.