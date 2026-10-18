Akçay: Fon soruşturması şeffaf yürütülmeli, sorumlular açıklanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Akçay: Fon soruşturması şeffaf yürütülmeli, sorumlular açıklanmalı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçay: Fon soruşturması şeffaf yürütülmeli, sorumlular açıklanmalı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, fon soruşturmasının açıklık ve şeffaflık içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, iddiaların örtbas edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Akçay, sorumluların ortaya çıkarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, fon soruşturmasının açıklık ve şeffaflık içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, iddiaların örtbas edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Akçay, sorumluların ortaya çıkarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda ülke ve ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akçay, "Terörsüz Türkiye" süreci, Soma'daki maden kazası, termik santralin geleceği, üreticilerin sorunları ve fon soruşturmasına ilişkin konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Akçay, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, şehitlerin ve gazilerin geride büyük acılar bıraktığını ifade etti.

Yaşananların unutulmayacağını ancak terörle yaşamaya devam etmenin de mümkün olmadığını söyleyen Akçay, "Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumsal kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu, Türkiye'nin çevresinde savaşların ve iç karışıklıkların sürdüğü bir dönemden geçildiğini belirten Akçay, ülkenin kendi içindeki sorunları geride bırakarak ortak hedefler etrafında kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Akçay, sürecin Türkiye'yle sınırlı kalmaması, bölgenin de terörün etkisinden arındırılması gerektiğini savundu.

MADENCİLERİN ALACAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR

Soma'da madende meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Soma halkına başsağlığı dileyen Akçay, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki gelişmelere değindi.

Madencilerin alacaklarına ilişkin sorunların önemli ölçüde çözüldüğünü belirten Akçay, elde edilen sonuçları çalışanlar açısından önemli kazanımlar olarak değerlendirdi. Akçay, Soma'daki gelişmeleri ve işçilerin durumunu takip edeceklerini bildirdi.

SOMA TERMİK SANTRALİ İÇİN TKİ VE EÜAŞ SEÇENEĞİ

Torku bünyesindeki Soma Termik Santrali'nin geleceğine ilişkin konuşan Akçay, santralin Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) uhdesine alınması ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından işletilmesi yönündeki formülün çözüm açısından önemli olduğunu söyledi.

Santralin işletilmesine ilişkin belirsizliğin bu yöntemle kısa sürede giderilmesinin Soma açısından sevindirici olacağını belirten Akçay, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve gelişmeleri yakından izlediklerini aktardı.

ZEYTİNDE ÜRETİM ARTIŞI ÜRETİCİNİN KAZANCINA YANSIMADI

Manisa'da son 20 yılda zeytin ağacı sayısının 33 milyondan 100 milyon seviyesine çıktığını belirten Akçay, zeytinciliğin Akhisar'ın yanı sıra Turgutlu, Salihli ve Ahmetli çevresinde de yaygınlaştığını, üretimin önemli bölümünün düz arazilerde gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'nin zeytin üretiminde kalite ve miktar bakımından önemli bir seviyeye ulaştığını ancak uluslararası piyasalarda fiyatları belirleyen ülkeler arasında yer alamadığını söyleyen Akçay, üretimdeki büyümenin üreticinin kazancına aynı ölçüde yansımadığını ifade etti. Akçay, sorunların çözümü için ihracatın yanı sıra fiyatlandırma ve tarım politikalarının birlikte ele alınması gerektiğini savundu.

KURU ÜZÜMDE FİYAT DÜŞÜŞÜ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Manisa'da kuru üzüm fiyatlarının geçen yıla göre gerilemesinin üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Akçay, geçen yıl yaklaşık 150 bin ton olan üretimin bu yıl 320 bin tona ulaştığını söyledi. Akçay, üretimdeki iki katı aşan artışın piyasada fiyat baskısı yarattığını kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlara başladığını belirten Akçay, 9 numara kuru üzüm için 95 liralık alım fiyatı açıklandığını, piyasa fiyatlarının ise 80-90 lira civarında seyrettiğini aktardı.

Üreticilerin sıkıntılarının yalnızca ihracata dayalı bir anlayışla giderilemeyeceğini söyleyen Akçay, tarım politikalarının üretimden pazarlamaya, maliyetlerden fiyat istikrarına kadar geniş bir çerçevede ele alınmasını istedi.

FONLARIN TASFİYESİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere partinin gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Soruşturma kapsamında 80'den fazla kişinin tutuklandığını, gözaltıların ve yeni soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Akçay, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir Takip ve Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu, çalışmaların alt kurullar aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti. Akçay, Devlet Denetleme Kurulu'nun da incelemelere başladığını bildirdi.

Fonların tasfiyesine yönelik yedi maddelik kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini belirten Akçay, teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığını söyledi. Akçay, Kızılay Kanunu'nun görüşülme takviminin de bu süreçte değerlendirileceğini aktardı.

SORUMLULARIN AÇIKLANMASI ÇAĞRISI

Borsa ve fon işlemlerinde manipülasyona izin verilemeyeceğini vurgulayan Akçay, soruşturmanın yargı ve idari işlemler bakımından hızla tamamlanması gerektiğini belirtti. İddiaların örtbas edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Akçay, sorumluların ortaya çıkarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli'nin soruşturmada adı geçen kişilerin açıklanması yönündeki çağrısını hatırlatan Akçay, sürecin açıklık ve şeffaflık içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Akçay, soruşturmanın sonuçlanmasıyla kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
Milliyetçi Hareket PartisiMilletvekiliErkan AkçayEkonomiManisaEnerjiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Fenerbahçe’nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 8 yıl sonra yendi Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
22:25
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 01:10:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Akçay: Fon soruşturması şeffaf yürütülmeli, sorumlular açıklanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei