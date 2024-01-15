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MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu - Son Dakika
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MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi; Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'de böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu. Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

15.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 13:17
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) il ve ilçelerde 55 belediye başkan adayı daha belli oldu.

TOPLAM 165 ADAY AÇIKLANDI

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tüm partilerin adayları bir bir belli oluyor. MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti toplam 165 adayını açıklamış oldu.

KARS'TA ADAY ÖTÜGEN SENGER

Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

İşte adaylar;

MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP\'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
YORUMLAR (8)
  • Serkan Basar: boş atarım gene vermem Yanıtla 98 106
  • babasultan: allah hiçbir zaman mhpnin yönettiği bir il , ilçe semt köy ne varsa yaşamayı nasıip ettirmesin bana Yanıtla 54 62
  • Kadir Özkan: Aman ne üzücü nasıl oy vermezsin nolur ver oyunu ???? 58 36
  • Serkan Basar: ne peynire nede zeytine faydası olmayana oy atacak kadar aklımı yitirmedim daha Yanıtla 18 13
  • soner yavuz: memleketin bu batık durumuna gelmesinden en büyük sorumlu sensin hangi yüzle bu insanlardan oy isteyeceksin sayın bahçeli ülkenin halkın şuanki halinden memnunmusun mecliste sadece el kaldırıp el indirmekten başka bu ülkeye faydanız oldumuki sözde milliyetçi bahçeli hepiniz çıkar menfat peşindesiniz bu insanları ALDATMAYIN KANDIRMAYIN KARDEŞİM Yanıtla 14 11
  • OĞUZ İÇEN : ELAZIĞ'DA AKP ADAYINI NİYE DESDEKLEMİYOR..BİSMİL'DE ADAYINIZ KİM? Yanıtla 8 10
  • haydar topçu: Ankara ve istanbul da adayları çıkarmıyorsan seçimlere girmenin anlamı ne Yanıtla 9 8
  • OĞUZ İÇEN : AMİNNNNN 3 7

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SON DAKİKA: MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu - Son Dakika
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