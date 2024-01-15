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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) il ve ilçelerde 55 belediye başkan adayı daha belli oldu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tüm partilerin adayları bir bir belli oluyor. MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti toplam 165 adayını açıklamış oldu.
Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.
İşte adaylar;
Son Dakika › Güncel › MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu - Son Dakika