MHP Yıldırım'da Kadınlarla İftar - Son Dakika
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MHP Yıldırım'da Kadınlarla İftar

MHP Yıldırım, kadınların önemine vurgu yaparak iftar programı düzenledi ve yeni üyeleri kabul etti.

29.03.2025 20:16
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından "Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz" temalı iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen iftara, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve eşi Nur Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile kadın muhtarlar ve partililer katıldı.

Programında söz alan konuşmacılar, kadının toplumdaki yeri ve önemine değinerek, kadınların ülkenin toplumsal birliği için hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu anlamlı buluşmada, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'na yeni katılan 150 kadın üyeye de rozet takıldı.

Program, ramazan sohbetleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Yıldırım'da Kadınlarla İftar - Son Dakika

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