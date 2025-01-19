Midyat'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akçakaya Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bıçaklı kavgada V.T. ve İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.