Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince, 2024-2025 eğitim yılı için okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Halk Eğitimi Merkezinde ilçede faaliyet gösteren taşımalı okul servis şoförlerine seminer verildi.
Seminerde, sürücüler okul servis araçları yönetmeliği ve uygulama esasları, okul taşıtında, şoför ve rehber personelde aranacak şartlar, taşımacının uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, güvenli ve defansif sürüş konularında bilgilendirildi.???????
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Servis Sürücüleri için Eğitim Semineri - Son Dakika
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