Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.
Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında yaptıkları denetimde, esnafa uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.
Ekipler, pazar düzeni, mevzuat uygunluğu, tartı görünürlüğü ve ürün fiyatlarının etiketlerine yönelik denetim yaptı.
Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Zabıta Denetimi - Son Dakika
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