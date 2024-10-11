Mikati: Hizbullah Hükümetin Ortağı

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah'ın hükümetin ortağı olduğunu ve BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına mutabık kaldığını söyledi.

Mikati, başkent Beyrut'taki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Lübnan Başbakanı Mikati, Dışişleri Bakanlığından, "tam ve derhal ateşkes kararı alınması, 1701 sayılı kararın uygulanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine talepte bulunmasını istediklerini" aktardı.

Beyrut yönetimin, özellikle ordunun ülkenin güneyinde konuşlandırılması ve sınırdaki varlığının güçlendirilmesi konusunda BM kararının uygulanmasına bağlı olduğunu kaydeden Mikati, " (İsrail ile) diplomatik çözüm masada. Hizbullah, Lübnan hükümetinin ortağıdır ve BM kararını uygulamaya mutabıktır." dedi.

İsrail saldırıları karşısındaki uluslarası sessizliği eleştiren Mikati, "Lübnan, İsrail'in caydırılması mümkün olmayan küstahlığının kurbanı. İsrail, katliamlar karşısında şüphe uyandıracak şekilde sessiz kalan dünyanın gözü önünde egemenliğimizi ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı, İsrail'in UNIFIL gücüne yönelik saldırılarını da "kınanılacak bir suç ve uluslararası toplumun kutsallığının ihlali" olarak niteledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucu iki asker yaralanmıştı.

BM'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.