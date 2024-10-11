Mikati: Hizbullah Hükümetin Ortağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mikati: Hizbullah Hükümetin Ortağı

Lübnan Başbakanı Mikati, Hizbullah'ın hükümetteki rolünü vurguladı ve BM 1701 kararına uymayı kabul etti.

11.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah'ın hükümetin ortağı olduğunu ve BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına mutabık kaldığını söyledi.

Mikati, başkent Beyrut'taki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Lübnan Başbakanı Mikati, Dışişleri Bakanlığından, "tam ve derhal ateşkes kararı alınması, 1701 sayılı kararın uygulanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine talepte bulunmasını istediklerini" aktardı.

Beyrut yönetimin, özellikle ordunun ülkenin güneyinde konuşlandırılması ve sınırdaki varlığının güçlendirilmesi konusunda BM kararının uygulanmasına bağlı olduğunu kaydeden Mikati, " (İsrail ile) diplomatik çözüm masada. Hizbullah, Lübnan hükümetinin ortağıdır ve BM kararını uygulamaya mutabıktır." dedi.

İsrail saldırıları karşısındaki uluslarası sessizliği eleştiren Mikati, "Lübnan, İsrail'in caydırılması mümkün olmayan küstahlığının kurbanı. İsrail, katliamlar karşısında şüphe uyandıracak şekilde sessiz kalan dünyanın gözü önünde egemenliğimizi ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı, İsrail'in UNIFIL gücüne yönelik saldırılarını da "kınanılacak bir suç ve uluslararası toplumun kutsallığının ihlali" olarak niteledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucu iki asker yaralanmıştı.

BM'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikati: Hizbullah Hükümetin Ortağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:49:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mikati: Hizbullah Hükümetin Ortağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.