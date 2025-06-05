Milano'dan Gazze'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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Milano'dan Gazze'ye Destek Mesajı

05.06.2025 02:00
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Milano Belediyesi, Gazze'ye destek için binasına 'Tüm gözler Gazze'de' yazısını yansıttı.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, belediye binasına "Tüm gözler Gazze'de" yazısı yansıtılarak, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye destek ve dayanışma mesajı gönderildi.

İsrail'in her gün saldırılar düzenlediği ve uyguladığı sert ablukayla insanları açlığa mahkum ettiği Gazze için Milano Belediye Meclisi'nin girişimiyle destek ve dayanışma etkinliği yapıldı.

Milano Belediye binası olan Marino Sarayı'nın ön cephesine akşam saatlerinde "Tüm gözler Gazze'de" yazısı yansıtılarak, Gazze'de yaşananlara dikkat çekildi.

Filistinlilere yönelik destek ve dayanışma etkinliğine, aralarında sanatçıların da olduğu yüzlerce kişi katıldı.

Katılanlar, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve yaktıkları mumlarla Gazze'ye desteklerini vurguladı.

Etkinliğe katılan İtalyan vatandaşı Annalisa, AA'ya yaptığı açıklamada, "Artık diyebiliriz ki herkes yavaş yavaş uyanıyor. Birçok sebepten ötürü. Bir kere geri kalmamak adına çünkü bu siyasi değil, insani bir protesto haline geldiği için. Dolayısıyla artık geri durmaları mümkün değil." dedi.

Annalisa, Gazzeliler için çok daha önce seslerini yükseltmeleri gerektiğini belirterek, "İki yıldır bu soykırıma, bu imhaya sessiz kalan, çoğu zaman sessizce onay veren gruplar bile öne çıkıyor ve ortaya çıkıyorlar, hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir ama hepimiz daha erken uyanmalıydık. Onlar yaklaşık 20 bin çocuğu öldürmeden önce, 60 bin sivili öldürmeden önce, nüfus açlık sınırına gelmeden önce, İsrailliler bir torba pirinç isteyen insanlara ateş etmeden önce." ifadelerini kullandı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 510'a, yaralıların sayısı da 124 bin 901'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Milano, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milano'dan Gazze'ye Destek Mesajı - Son Dakika

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