Milas açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Milas açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında motor arızası yüzünden sürüklenen özel teknedeki 2 kişi, yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne, ekiplerin çalışmasıyla içindeki 2 kişiyle birlikte Güllük Marina'ya emniyetle çekildi.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerce başlatılan kurtarma çalışması sonucu tekne, içindeki 2 kişiyle Güllük Marina'ya emniyetle çekildi.
Kaynak: AA
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