Milas'ta Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Milas ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Hacı Abdi Mahallesi'nde bir işletmede çatı tadilatı yapan Soner Dereli, belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dereli, Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dereli, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.