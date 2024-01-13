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Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak - Son Dakika
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Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
13.01.2024 - 22:54,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerimiz için pazartesi günü tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE 12 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. PKK terör örgütünün hain saldırısında 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyada yaptığı açıklamada pazartesi günü tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını belirtti. Bakan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Millî Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

OKULLARDA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Bu idrakle Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Şehitler İçin Saygı Duruşu
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyeti, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

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