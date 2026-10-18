Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nuri Pakdil'i 7. ölüm yıl dönümünde rahmetle andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kudüs şairi" olarak tanınan şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kalemiyle hakikatin izini süren, edebiyatı vicdani bir sorumluluk olarak gören Nuri Pakdil'in fikir mirası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yetiştirmeyi hedeflediğimiz erdemli ve sorgulayan nesillere ilham vermeyi sürdürüyor. Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum."