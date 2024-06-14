Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilere karne dağıttı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilere karne dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

14.06.2024 13:27
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokuluna gelen Bakan Tekin, okul bahçesinde öğrencilerin keyifli bir son hafta geçirmesi için hayata geçirilen kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra yeni müfredatın beceri temelli uygulamalarını da içeren "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerini izledi.

Tekin, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için bir sınıfa çıktı. Burada bir öğrenci, Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i-Aksa isimli şiirini keman eşliğinde okudu.

Sınıf öğretmeniyle öğrencilere karnelerini dağıtan Tekin, öğrencilerle de sohbet etti.

Bakan Tekin, bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerine dağıtılan, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işlendiği yeni tasarımlı karne hakkında bilgiler verdi.

Bir öğrencinin, okuldaki sınavların test olarak yapılmasını talep etmesinin ardından Tekin'in "LGS test. Bütün her şey de test olmasın, bazı şeyler de açık uçlu olsun. İstiyorsanız sınavlarınızı test yapalım, LGS'yi açık uçlu yapalım?" demesine öğrenciler "Hayır" yanıtını verdi.

Tekin, başka bir öğrencinin kantinlerde sıra olduğunu söylemesi üzerine "Kantindeki sırayı çözelim, tamam ona bakalım." dedi.

Bir başka öğrencinin ilkokullarda sınavların neden kaldırıldığına ilişkin sorusuna Tekin, "İlkokuldaki çocukları sınavla ölçmeye gerek yok. Çünkü onların okula gelmesi başlı başına güzel bir şey. Okula geldikleri için ödüllendirsek yeter. Zaten okula geldikleri, okulu sevdikleri için başarılı olurlar. Zaten ondan sonra hep sınava girecekler. Bari ilkokulda hiç olmazsa biraz rahat etsinler." yanıtını verdi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Tekin, okul bahçesindeki İstiklal Marşı törenine katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilere karne dağıttı - Son Dakika

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