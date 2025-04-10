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Milli Parklara Ramazan Bayramı İlgi

Ramazan Bayramı'nda 1.9 milyon kişi milli parkları ziyaret etti, Ormanya Tabiat Parkı öne çıktı.

10.04.2025 00:33
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Ramazan Bayramı tatilinde Milli Parkları 1 milyon 921 bir kişi ziyaret etti

En fazla ilgiyi 214 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kocaeli Ormanya Tabiat Parkı gördü

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarını, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil süresince 1 milyon 921 bin 91 kişi ziyaret etti.

Doğayla içi içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların 29 Mart-6 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan bayram tatilinde tercihleri, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki tabiat parkları ve milli parklar oldu.

Havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamları ile ziyaretçilerine eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunan korunan alanlar, 9 günlük tatil süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Ülke genelindeki korunan alanları söz konusu tarihlerde 1 milyon 921 bin 91 kişi ziyaret ederken 214 bin 269 ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Tabiat Parkı listenin başında yer aldı.

Listede ikinci sırayı, doğası ve deniziyle dikkati çeken Marmaris Milli Parkı 196 bin 941 ziyaretçi sayısıyla alırken üçüncü sırayı ise Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı 167 bin 376 ziyaretçi sayısı ile elde etti.

Ziyaretçi sayıları bakımından öne çıkan diğer korunan alanlar ise şöyle sıralandı:

"Beyşehir Gölü Milli Parkı: 150 bin 342 kişi. Beydağları Sahil Milli Parkı: 90 bin 378 kişi Akyokuş Tabiat Parkı: 88 bin 460 kişi. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı: 73 bin 481 kişi. Şamlar Tabiat Parkı: 60 bin 152 kişi. Munzur Vadisi Milli Parkı: 47 bin 175 kişi. Turgut Özal Tabiat Parkı: 33 bin 44 kişi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilini tabiatla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların, 9 günlük süreçte Bakanlığın uhdesinde bulunan korunan alanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ülkenin büyük bölümünde yağışlı bir hava hakim olmasına rağmen, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nda da rotası milli parklar ve tabiat parkları oldu. Bu bayramda da doğaseverleri ağırlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Korunan alanlara gösterilen bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına, sürekli ziyaretçileri memnun edecek yeni projeler geliştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 58 mahalli önemi bulunan sulak alan olmak üzere 677 korunan alanımızda, 2024'te toplam 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza atmıştık. İnşallah yeni rekorlara imza atmak için tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları inşa etmek üzere yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin sahip olduğu bu güzellikleri kararlılıkla koruyup geliştirirken ziyaretçilerin korunan alanlardan en iyi şekilde yararlanmaları da önde gelen arzumuzdur. Bu minvalde, korunan alanlarımızı geleceğe taşıma gayretimizde bizlere destek olan ve yalnız bırakmayan aziz milletimize teşekkür ediyorum."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Parklara Ramazan Bayramı İlgi - Son Dakika

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