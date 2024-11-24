Milli Savunma Bakanı Güler'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Savunma Bakanı Güler'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır.

24.11.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Herkesin hayatında önemli bir yer tutan, sabır ve hoşgörünün eşsiz timsali öğretmenlerin anlamlı gününü kutlayan Güler, 96 yıl önce "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını alan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve şükranla yad etti.

Eğitimin en önemli yönünün, bireyde ve toplumsal hayatta pozitif manada dönüşüm meydana getirmesi olduğunu belirten Güler, "Bu nedenle bir yandan çağdaş uygulamaları takip ederken diğer yandan da milli kimliği muhafaza eden, kendi kültürel kodlarımızla barışık bir eğitim felsefesiyle hareket etmek elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin de bu bilinçle hareket ederek, öğrencilerine rol model olduğunu, onların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine büyük katkı sunduğunu aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Başöğretmenimiz Atatürk'ün 'Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir' sözünden feyzalan fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır."

Öğretmenliğin, sadece bir meslek değil, tarifsiz bir tutku olduğunu, büyük bir adanmışlık ile öğrencilerini yetiştiren öğretmenlerin yaptıkları görevlerin kıymetinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini vurgulayan Güler, "Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı kadrolarındaki öğretmenlerimiz dahil vatanımızın her köşesinde görev yapan öğretmenlerimizin, yarınlarımızın teminatı genç nesillerimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstün bir sorumluluk anlayışıyla yetiştireceklerine yürekten inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada en büyük katkıyı, geleceğin mimarları öğretmenlerin sağlayacağını kaydeden Güler, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenleri ve ülkenin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenleri minnet ve şükranla andı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:37:26. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.