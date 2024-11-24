Milli Savunma Bakanı Güler'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Herkesin hayatında önemli bir yer tutan, sabır ve hoşgörünün eşsiz timsali öğretmenlerin anlamlı gününü kutlayan Güler, 96 yıl önce "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını alan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve şükranla yad etti.

Eğitimin en önemli yönünün, bireyde ve toplumsal hayatta pozitif manada dönüşüm meydana getirmesi olduğunu belirten Güler, "Bu nedenle bir yandan çağdaş uygulamaları takip ederken diğer yandan da milli kimliği muhafaza eden, kendi kültürel kodlarımızla barışık bir eğitim felsefesiyle hareket etmek elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin de bu bilinçle hareket ederek, öğrencilerine rol model olduğunu, onların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine büyük katkı sunduğunu aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Başöğretmenimiz Atatürk'ün 'Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir' sözünden feyzalan fedakar öğretmenlerimizin 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır."

Öğretmenliğin, sadece bir meslek değil, tarifsiz bir tutku olduğunu, büyük bir adanmışlık ile öğrencilerini yetiştiren öğretmenlerin yaptıkları görevlerin kıymetinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini vurgulayan Güler, "Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı kadrolarındaki öğretmenlerimiz dahil vatanımızın her köşesinde görev yapan öğretmenlerimizin, yarınlarımızın teminatı genç nesillerimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstün bir sorumluluk anlayışıyla yetiştireceklerine yürekten inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada en büyük katkıyı, geleceğin mimarları öğretmenlerin sağlayacağını kaydeden Güler, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenleri ve ülkenin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenleri minnet ve şükranla andı.