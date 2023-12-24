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Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Güler\'den şehit askerler için taziye mesajı
24.12.2023 - 00:36,
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile Piyade Sözleşmeli Erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: AA
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