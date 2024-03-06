Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bugün Bakanlık'ta bir araya geldi. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hasanov'u resmi törenle karşıladı. İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Bakan Hasanov, onur kıtasını selamladı. İki bakanın görüşmesi basına kapalı devam etti.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü - Son Dakika
Yeryüzü Doktorları Derneği, Kamerun'da sağlık altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde hizmet vermek üzere gönüllü sağlık ekibi gönderdi. Bir operatör, iki uzman doktor, bir hemşire ve çeşitli personelden oluşan ekip, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile Kamerun'a hareket etti. Ekip, bölgede bin ihtiyaç sahibine sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Ayrıca, yerel sağlık çalışanlarına eğitimler vererek sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı planlıyor.
Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin'de 700 metrekarelik Türkiye standında yerini aldı. Edremit Ticaret Odası heyeti, oteller ve turizm acentaları ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek destinasyon farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda, otobüs yolcusu H.İ.K'nin üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme bulundu. Şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dünyanın geleceği için, kadınların ve kız çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir hayata sahip olması amacıyla elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirterek, "Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumun umudu, mağdurun...
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları ve basın mensupları katıldı. Proje, paralimpik sporcu yetiştirmeyi hedefleyen 'Sport4All - Herkes için spor' ismiyle Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde yaşayan Hanife Kuru'nun 40 yıldır evinin kapısına yol gelmesini beklediği hayali gerçekleşti. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmasıyla 40 yıllık ulaşım sorunu sona erdi. Kuru, artık evinden araca binip istediği yere gidebileceğini söyledi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?