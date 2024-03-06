Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Güler, Hasanov'u resmi törenle karşıladı ve görüşme basına kapalı olarak devam etti.

06.03.2024 12:30  Güncelleme: 12:32
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bugün Bakanlık'ta bir araya geldi. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hasanov'u resmi törenle karşıladı. İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Bakan Hasanov, onur kıtasını selamladı. İki bakanın görüşmesi basına kapalı devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü - Son Dakika
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