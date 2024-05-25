Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı\'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini duyurdu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile yerinde denetlediği EFES-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği İzmir'de 29-30 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile yerinde denetlediği EFES-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.