Milli Savunma Bakanı Hatay\'da İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'da incelemelerde bulundu.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Hatay'a geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılanan Bakan Güler, valiliği ziyaret ederek, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - HATAY