Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Brüksel'de 13-14 Haziran'da gerçekleştirilen toplantı kapsamında düzenlenen oturumlara katılarak, birçok mevkidaşıyla görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı, Güler'in görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaştı.
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