Milyonlar Hacı Oldu Arafat'ta - Son Dakika
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Milyonlar Hacı Oldu Arafat'ta

Hicri 1445 yılının Kurban Bayramı'nda, milyonlarca hacı adayı Arafat'ta vakfe yaparak hac ibadetinin 2. farzını yerine getirdi. Gece Müzdelife'de vakfe yapan hacı adayları, bayram sabahında şeytan taşlama alanına yürüyerek ulaştı. Otellerine geçen hacı adayları, kurbanlarını kesip ihramdan çıkarak ziyaret tavafını gerçekleştirip hacı oldular.

16.06.2024 14:30
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- Milyonlar hacı oldu

Arafat'ta hac ibadetinin 2. farzını arefe günü vakfe yapıp yerine getirenler, gece Müzdelife vakfesini yaptı

Bayram sabahında şeytan taşlanan Cemerat bölgesine 7 kilometrelik yolu yürüyerek gelen 3 milyon hacı adayı büyük şeytana ilk gün 7 taş attı

Otellerine geçen hacı adayları, günün ağarmasıyla kurbanlarını kesmesi üzerine, tıraş olup ihramdan çıktı, hac ibadetinin 3. farzı olan ziyaret tavafını ve say'ını bayram günü gerçekleştirip hacı oldular

MEKKE - Hicri 1445 yılının Kurban Bayramı, Mekke-i Mükerreme'de büyük bir coşku ile kutlanıyor.

Arefe günü Arafat'ta vakfeye durup gözyaşları ile tövbe edip, dualarda bulunan milyonlarca hacı adayı, güneşin batmasından sonra 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife bölgesine otobüslerle intikal ettiler. Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalan hacı adayları, akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile eda etti. Hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerin ardından gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak Cemerat'a (şeytan taşlama alanı) yürüdüler. Yaklaşık 7 kilometrelik yol ve tünellerde her sene olduğu gibi yürüme bantlarının hiçbirisinin çalışmaması, yaşlı Türk hacılarını çok zorda bıraktı. Suud yetkililerinden senede 2 gün hizmet edecek yürüyen bantların bakımını yapmadığı için mahşerde şikayetçi olacaklarını söyleyen hacı adayları, daha sonra şeytan taşlamaya geçtiler. Bu arada çok sayıda Türk hacı adayı, çalışmayan bantlar yüzünden yolda baygınlık ve kalp krizi geçirdi.

İlk gün büyük şeytana 7 taş atan hacı adayları, daha sonra otellerine yürüyerek gidebildi. Böyle düzensizlik yüzünden hacılar iki kat yorgunluk yaşadı. Taksi ücretleri de kilit olan trafik yüzünden telaffuz edilmesi güç astronomik rakamlara ulaştı. Mekke'deki hac trafiğinin halen raylı sistem kurulmadığı için kilit olduğu, bayram sabahında hacılar, Cemerat'tan otellerine saatlerce bekleyerek, gidemediler.

Otellerine ulaşabilenler, bayram günü olması ile vekalet verdikleri kurbanlarının kesildiğini kabul ederek ve saç tıraşı olarak ihramdan çıktılar. İslam İşbirliği Teşkilatının kurban kesim işlemindeki muameleyi de eksik bulan Türk hacı adayları, şahsi vekaletlendirme ve Türkiye'deki vakıfların yaptığı gibi görüntülü kayıt ile kurbanlarının kesildiği bilgisinin Nusuk üzerinden kendilerine tek tek ulaştırılmasını istiyorlar. Bu sene ciddi olarak uygulanan Nusuk sisteminden vekalet ve kurban kesim bilgilerinin rahatlıkla gösterilebileceğini söyleyen Türk hacılar, kurbanlarının hangi ülkeye gönderildiğini bilmek istediklerini kaydettiler.

Bayram sabahı günü hacı olarak uyanan milyonlarca kişi, otellerinde arkadaşları ile sarılıp hem hacı olmalarını, hem de bayramlarını tebrik ettiler.

Son olarak ziyaret tavafı ve say'ını ihramsız olarak da yapabilen hacı adayları haccın 3. farzını da yerine getirerek, 2 ve 3. gün vacip olan şeytan taşlamalarını da yaparak haccın bütün menasiklerini tamamlayacaklar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milyonlar Hacı Oldu Arafat'ta - Son Dakika

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